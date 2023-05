Die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen hat sich per Ende 2022 deutlich verschlechtert. Der durchschnittliche Deckungsgrad sank auf 107 Prozent.Bern - Die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen hat sich per Ende 2022 deutlich verschlechtert. Der durchschnittliche Deckungsgrad sank auf 107 Prozent, wie die Oberaufsichtskommission am Dienstag mitteilte. Ende 2021 hatte er noch rekordhohe 118,5 Prozent betragen. Ende 2022 befanden sich 16,1 Prozent der Vorsorgeeinrichtungen in Unterdeckung. Im Vorjahr waren es 0,1 Prozent gewesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...