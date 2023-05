Biolandwirtschaft ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. Fast jeder sechste der über 48'000 Landwirtschaftsbetriebe wendet sich dem Biolandbau zu.Bern - Biolandwirtschaft ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. Fast jeder sechste der über 48'000 Landwirtschaftsbetriebe wendet sich dem Biolandbau zu. Dabei ging die Zahl der Betriebe insgesamt leicht zurück, ebenso die Nutzfläche. Damit setzt sich der Wandel in der Schweizer Landwirtschaft fort, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Um 550 verringerte sich die Gesamtzahl...

Den vollständigen Artikel lesen ...