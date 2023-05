In Solarenergie-Reports wird Solarthermie teilweise in Quadratmetern erfasst, Photovoltaik wird hingegen mit ihrer Leistung. Ein Umrechnungsfaktor soll helfen. Das Solar Heating and Cooling Programme der Internationalen Energieagentur (IEA SHC) hat sich auf einem Umrechnungsfaktor geeinigt, um konzentrierende Solarthermie-Kollektoren in der Solarenergie-Statistik besser darstellen zu können. Pro Quadratmeter Aperturfläche soll eine thermische Leistung von 0,7 kW (kWth) angesetzt werden. Das sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...