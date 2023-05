Yann Stéphane Biscaut (*1998), Absolvent des Master-Studiengangs Visual Arts an der HEAD Genève, gewinnt den Helvetia Kunstpreis 2023.Basel - Yann Stéphane Biscaut (*1998), Absolvent des Master-Studiengangs Visual Arts an der HEAD Genève, gewinnt den Helvetia Kunstpreis 2023. Dieser versteht sich als Förderpreis für junge Kunstschaffende und ist mit einem Preisgeld von 15'000 Franken sowie der Möglichkeit einer Soloausstellung an der LISTE Art Fair Basel dotiert. Der Preisträger ist Absolvent des Masterstudiengangs an der der...

Den vollständigen Artikel lesen ...