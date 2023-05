Am Dienstag stehen aus Konjunktursicht kaum beachtenswerte Daten auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0981 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Der Euro wurde zuletzt von dem durchweg stärkeren Dollar unter Druck gesetzt. Der Kurs liegt aber immer noch an der Marke von 1,10 Dollar, um die er sich in den letzten Woche bewegt hat. Auch zum Schweizer Franken bewegt sich der Euro kaum.

