Die Meyer Burger Technology AG und die Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG wollen gemeinsam eine Variante des Solardachziegels vermarkten, die sich besonders gut in Schiefer-Dächer integrieren lässt. Der Solarziegel mit dem vollen Namen Namen "Meyer Burger Slate - Magog Schiefer Edition" soll es leichter machen, Photovoltaik und Denkmalschutz zu verbinden. Damit er nicht auffällt, setzt Meyer-Burger zudem auf blendfreies, strukturiertes Solarglas. Geneigte Schiefer-Dächer sollen sich so erstmals ...

