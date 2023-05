Der Schweizer Aktienmarkt hat im Handel am Dienstag leicht nachgegeben. Die Anleger begaben sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen an die Seitenlinie.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat im Handel am Dienstag leicht nachgegeben. Nachdem der Leitindex SMI tags zuvor bei 11'607 Punkten noch auf ein neues Jahreshoch geklettert war, begaben sich die Anleger im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen an die Seitenlinie. Der SMI verteidigte aber die Marke von 11'500 Zählern, die er zu Halbzeit kurz unterschritten hatte, mit Erfolg.

