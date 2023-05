Nach den Gewinnen am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag wieder nachgegeben. "Die Anleger lassen heute erst einmal Vorsicht walten", begründet ein Analyst die Verluste.Paris / London - Die europäischen Börsen sind nach den Gewinnen am Vortag wieder unter Druck geraten. «Die bisherige Jahresperformance bei den europäischen Aktienindizes ist durchaus ansehnlich und die Risiken an den internationalen Finanzmärkten werden nicht weniger», sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor am Dienstag 0,59 Prozent auf 4323,09 Punkte.

