WASHINGTON (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for Lincoln National Corp. (LNC):



Earnings: -$0.91 billion in Q1 vs. $1.48 billion in the same period last year. EPS: -$5.37 in Q1 vs. $8.39 in the same period last year. Excluding items, Lincoln National Corp. reported adjusted earnings of $260 million or $1.52 per share for the period.



Revenue: $3.81 billion in Q1 vs. $4.72 billion in the same period last year.



