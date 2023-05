Das unkontrollierte Wachstum der Tomatenimporte aus Marokko und die Gemeinschaftspolitik in dem Bereich Pflanzenschutz und Verpackung, ausgehend von der Farm-to-Fork-Strategie, bedrohen die EU-Tomatenproduktion. Bildquelle: Shutterstock.com Wie die Tomaten-Kontaktgruppe von Frankreich, Italien, Portugal und Spanien festgestellt hat, die am 4. und 5. Mai, in Piré-Chancé, in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...