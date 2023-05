Der Apfelbestand in den europäischen Lagerbeständen war Anfang April um 12,6 % niedriger als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Birnenbestand war um 23,8 % geringer. Das geht aus neuen Zahlen der World Apple and Pear Association (WAPA) für April hervor. Bildquelle: Shutterstock.com Der europäische Apfelbestand belief sich am 1. April dieses Jahres auf 1,9 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...