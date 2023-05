FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 183 (188) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2130 (2150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO TARGET TO 45 (50) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 560 (535) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 315 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES FERGUSON TO 'BUY' (HOLD) - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 125 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 500 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES JD WETHERSPOON TO 'ADD' - PRICE TARGET 825 PENCE - RBC RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 445 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 800 (775) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

