Am 12. Mai geht der Entwurf für das Gebäudenergiegesetz (GEG) in den Bundesrat. Es ist mit einer Reihe von Änderungen zu rechnen, womöglich auch mit einer Verschiebung. Ab dem Jahr 2024 sollen neue Heizungen mindestens zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen - das zumindest sieht der GEG-Entwurf der Bundesregierung vor. Der Bundesrat wird in seiner Sitzung am 12. Mai voraussichtlich einige Änderungswünsche an dem Gesetz anmelden. Das geht aus der Empfehlung der entsprechenden Ausschüsse hervor. ...

