Am Montag übergab eine Initiative um Andreas Schmitz eine Petition, die Erleichterungen für Balkonsolar-Anlagen fordert. Sie stieß damit auf Zustimmung im Parlament. Die Bundesregierung stimme mit den in einer Petition erhobenen Forderungen zur Erleichterung der Installation von Balkonsolar-Anlagen weitgehend überein, berichtete der Bundestagsnewsletter heute im Bundestag (hib) in seiner Ausgabe 334/2023. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Stefan ...

