Der EuroStoxx50 verliert am Mittag 0,26 Prozent auf 4311,94 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch an die Vortagsverluste angeknüpft. Erneut sorgten die anstehenden US-Preisdaten für Zurückhaltung. Die US-Verbraucherpreise gelten als wichtiger Indikator für die US-Geldpolitik. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,26 Prozent auf 4311,94 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,2 Prozent auf 7382,07 Punkte abwärts.

