Laut Koalitionsvertrag plant die Ampel-Regierung eine neue Rechtsform: "GmbH mit gebundenem Vermögen". Sie soll sicherstellen, dass Unternehmensgewinne nicht einseitig zugunsten der Gesellschafter ausgeschüttet werden, sondern vorrangig dem Zweck des Unternehmens dienen. Für KMU könnte das neue Konstrukt auf den ersten Blick eine interessante Alternative zur klassischen GmbH darstellen. Doch was genau würde diese neue Rechtsform eigentlich für KMU bedeuten?Von Carsten Peter Nachhaltigkeit lautet das Gebot der Stunde für jedes Unternehmen - nahezu unabhängig von Unternehmenszweck und -größe. Und tatsächlich sind insbesondere Gründer häufig auf der Suche nach einer Unternehmensform, die ihren ökologischen und sozialen Ansprüchen sowie ihren Vorstellungen einer nachhaltigen Unternehmensführung gerecht wird. Die GmbH mit gebundenem Vermögen könnte - als Alternative zu bestehenden Rechtsformen wie GmbH, GbR oder Stiftung - eine neue Rechtsform für Unternehmen werden, die den passenden Rahmen zur Erfüllung dieser Unternehmensansprüche bietet. So zumindest die Idee.Die GmbH mit gebundenem Vermögen ist eine Rechtsformvariante der herkömmlichen GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Der Gesetzesentwurf soll zwei unternehmerische Grundsätze in den Fokus rücken: die Vermögensbindung - also die Bindung des unternehmerischen Vermögens an bestimmte unternehmerische Zwecke - und die Weitergabe des Unternehmens innerhalb einer "Fähigkeiten- und Wertefamilie".Die Idee: ein Unternehmen mit an bestimmte Zwecke gebundenem ...

