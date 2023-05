Teilen: In den USA wird heute der Inflationsbericht für April veröffentlicht. Die Volkswirte von ING erwarten, dass die Zahlen den Dollar in nächster Zeit stützen werden. CPI-Zahlen rücken in den Fokus "Die Einschätzung unserer Volkswirte stimmt mit dem Konsens überein: ein Anstieg der Kerninflation um 0,4% gegenüber dem Vormonat, was einer leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...