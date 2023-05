Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar hat im ersten Quartal 2023 deutlich mehr umgesetzt. Noch deutlicher stieg der Betriebsgewinn an. Unter dem Strich blieb jedoch ein geringerer Reingewinn.St. Gallen - Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar hat im ersten Quartal 2023 deutlich mehr umgesetzt. Noch deutlicher stieg der Betriebsgewinn an. Unter dem Strich blieb jedoch ein geringerer Reingewinn. Konkret stieg der Umsatz von Januar bis März um 24 Prozent auf 207,6 Millionen Euro, wie das St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gerade im Geschäft mit Sportwetten fiel der...

