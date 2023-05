Das Camper-Sharing-Startup MyCamper ermöglicht die einfache und sichere Miete von Campingfahrzeugen in der Schweiz und Skandinavien.Basel - Das Camper-Sharing-Startup MyCamper ermöglicht die einfache und sichere Miete von Campingfahrzeugen in der Schweiz und Skandinavien. Mit dem skalierbaren Geschäftsmodell hat MyCamper innerhalb weniger Jahre in fünf Märkte expandiert. Durch ein Crowdinvesting will MyCamper nun der treuen Camper-Community die Möglichkeit geben, selbst Teil der Erfolgsgeschichte zu werden.

