Seit dem Start von ChatGPT ist das Thema Künstliche Intelligenz in aller Munde. Microsoft investiert über 10 Mrd. USD in den Entwickler OpenAI. Aber wie investiert man in dieses Thema?Seit dem Start von ChatGPT ist das Thema Künstliche Intelligenz in aller Munde. Microsoft investiert über 10 Mrd. USD in den Entwickler OpenAI. Aber wie investiert man in dieses Thema? Der Chatbot ChatGPT ist nur die Spitze des Eisbergs und erst der Anfang, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Es gibt bereits eine Reihe von Unternehmen, die künstliche Intelligenz in ihren jeweiligen Bereichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...