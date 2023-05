Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse am Donnerstag im frühen Handel mehrheitlich aufwärts. Dennoch fehle es derzeit an positiven Impulsen, um die Märkt nachhaltig anzuschieben, meint ein Händler.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse am Donnerstag im frühen Handel mehrheitlich aufwärts. Dennoch fehle es derzeit an positiven Impulsen, um die Märkt nachhaltig anzuschieben, meint ein Händler. «Nach den gestrigen US-Konsumentenpreisdaten hat sich die Gemengelage nicht vollständig aufgeklärt.» Das Inflationsniveau liege weiterhin über der vorgegebenen Grenze von 2 Prozent und...

