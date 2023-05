Das Thema künstliche Intelligenz ist durch ChatGPT in aller Munde, aber auch das Metaverse wird kommen. Mit dem Metaverse steht uns die nächste Evolution des Internets bevor.Von Bora Erbil, Managing Partner & Head of Customer Success und Digitale Kommunikation bei Numarics Im Laufe meiner Karriere in der Treuhandbranche habe ich Kunden begleitet, die die digitale Transformation vollzogen haben, Branchen disruptiert haben, völlig neue Technologien auf den Markt gebracht haben oder nun die völlig neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für ihr Marketing...

Den vollständigen Artikel lesen ...