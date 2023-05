Ab sofort dürfen Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen in Bremen unter bestimmten Umständen ohne Abstand zu Brandwänden gebaut werden. Ein Erlass macht es möglich. Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die Behörde für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die entsprechenden Änderungen auf ihrer Webseite. Ein dort ebenfalls einsehbares Schreiben der zuständigen Senatorin Maike Schaefer ging demnach sowohl an die Unteren Bauaufsichtsbehörden als auch an die Berufsfeuerwehren. ...

