Kickstart Innovation erweitert die Anmeldefrist für das diesjährige Programm und nimmt Bewerbungen von nationalen und internationalen Start-ups bis zum 4. Juni 2023 an.Zürich - Kickstart Innovation erweitert die Anmeldefrist für das diesjährige Programm und nimmt Bewerbungen von nationalen und internationalen Startups bis zum 4. Juni 2023 an. "Die Resonanz war bisher so gross, dass wir die Frist verlängern, damit noch mehr Start-ups die Chance haben sich zu bewerben", berichtet Mitbegründerin und CEO Katka Letzing. Das Programm von Kickstart startet in das achte...

