Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nach zwei Verlusttagen wieder zugelegt. Die Gewinne blieben allerdings überschaubar.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nach zwei Verlusttagen wieder zugelegt. Die Gewinne blieben allerdings überschaubar. Damit trat der Markt seit Wochenbeginn mehr oder weniger auf der Stelle. Der EuroStoxx 50 gewann im Sog steigender US-Futures am Mittag 0,77 Prozent auf 4339,88 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um ein Prozent auf 7433,91 Punkte aufwärts.

