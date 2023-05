Das Supermarktgeschäft des Detailhändlers soll künftig in einer eigenständigen, zentral gesteuerten Gesellschaft geführt werden.Zürich - Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) will das Supermarktgeschäft reformieren. Die Verwaltung des MGB hat entschieden, dieses künftig in einer eigenständigen, zentral gesteuerten Gesellschaft zu führen. Ziel ist es, das Supermarktgeschäft der Migros zu vereinfachen und effektiver zu organisieren. Der endgültige Entscheid liegt jedoch in den Händen der regionalen Genossenschaften.

