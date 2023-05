Teilen: Die jährliche Erzeugerinflation in den USA ist im April weniger stark gestiegen als erwartet - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 101,50 - Der Erzeugerpreisindex (PPI) für die Endnachfrage in den USA ist im April auf Jahresbasis um 2,3 % gestiegen, nach einem Anstieg von 2,7 % im März, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten ...

