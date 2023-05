Auch nach zwei schwächeren Tagen ist der Auftrieb an den europäischen Börsen am Donnerstag grösstenteils ausgeblieben.Paris / London - Auch nach zwei schwächeren Tagen ist der Auftrieb an den europäischen Börsen am Donnerstag grösstenteils ausgeblieben. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,07 Prozent auf 4309,75 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,28 Prozent auf 7381,78 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 sank um 0,14 Prozent auf 7730,58 Punkte. Die britische Notenbank hatte im Kampf gegen die hohe...

Den vollständigen Artikel lesen ...