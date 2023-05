Die Reduzierung der Steuerlast ist wichtig, um Familien in zunehmenden Schwierigkeiten zu helfen und den Konsum mit einem positiven Kreislauf zu unterstützen, der die Erholung des Landes in einer Situation fördert, in der die Italiener sogar die Mengen der Lebensmittel, die sie in den ersten zwei Monaten 2023 eingekauft haben, um 4,7 % reduzierten. Bildquelle: Shutterstock.com Dies...

Den vollständigen Artikel lesen ...