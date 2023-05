Spanische Unternehmen aus dem Obst- und Gemüsesektor nehmen diese Woche im Rahmen einer von FEPEX organisierten Gruppenbeteiligung an der CPMA-Messe in Kanada teil, um ihre Produkte auf dieser wichtigsten und spezialisiertesten Veranstaltung der kanadischen Gartenbauindustrie zu präsentieren. CPMA-Messe in Kanada Foto © FEPEX Die spanischen Unternehmen, die an dem Kongress und...

Den vollständigen Artikel lesen ...