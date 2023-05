Evolar hält den aktuellen Effizienz-Weltrekord von 23,6 Prozent für CIGS-Forschungssolarzellen. Das Unternehmen arbeitet an der Kommerzialisierung einer Tandem-Solartechnologie unter Verwendung von Perowskit-Dünnschicht-Photovoltaik.Der US-amerikanische Cadmiumtellurid-Photovoltaik-Hersteller First Solar hat den schwedischen Perowskit-Spezialisten Evolar übernommen. Der Kaufpreis liegt bei 38 bis 42 Millionen US-Dollar (35 bis 39 Millionen Euro), abhängig vom Erreichen bestimmter technologischer Meilensteine. First Solar will damit die Entwicklung innovativer Photovoltaik-Technologien, vor allem ...

