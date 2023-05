Der US-amerikanische Dünnschicht-Modul-Spezialist First Solar hat die Evolar AB gekauft, einen Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaik-Technologien, der laut Firmenangeben Marktführer in Europa ist. First Solar zahlt für Evolar rund 38 Millionen USD sofort, weitere 42 USD sind an das Erreichen technischer Meilensteine geknüpft. First Solar verspricht sich von dem Kauf, schneller mit der Entwicklung einer Tandem-Zelle mit einer Perowskit-Schicht und anderen Technologien der "nächsten Generation" sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...