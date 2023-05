Der EuroStoxx50 gewinnt am Mittag 0,62 Prozent auf 4336,34 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag weiter zugelegt. Dabei blieben die Zuwächse aber einmal mehr überschaubar. Der EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,62 Prozent auf 4336,34 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Index damit auf einen kleinen Verlust zu. Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag unterdessen um 0,88 Prozent auf 7446,80 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100...

