Teilen: Die jüngste Umfrage der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zu den monetären Bedingungen ergab am Freitag, dass die neuseeländischen Inflationserwartungen über den Zeithorizont im zweiten Quartal 2023 weiter zurückgehen. Die zweijährigen Inflationserwartungen, die als der Zeitrahmen angesehen werden, in dem sich die Maßnahmen der RBNZ auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...