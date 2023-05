Laut "Bleeping Computer" erfolgte ein Ransomware-Angriff der russischen Hackergruppe "Black Basta" am 7. Mai.Zürich - Die IT-Systeme des Industriekonzerns ABB sind angegriffen worden. «ABB hat vor kurzem einen IT-Sicherheitsvorfall festgestellt, der direkte Auswirkungen auf bestimmte Standorte und Systeme hatte», bestätigte ABB am Freitag Informationen von AWP. Laut «Bleeping Computer» erfolgte der Ransomware-Angriff der russischen Hackergruppe «Black Basta» am 7. Mai. Das Online-Portal zitiert mehrere...

