Der Kurs des Euro hat am Freitag einen Erholungsversuch abgebrochen und ist wieder leicht unter Druck geraten. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Freitag einen Erholungsversuch abgebrochen und ist wieder leicht unter Druck geraten. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung erreichte am Morgen bei 1,0889 US-Dollar den tiefsten Stand seit gut einem Monat und notierte zuletzt bei 1,0892 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken verlor der Euro ebenfalls etwas an Wert und...

