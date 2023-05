Der Raumordnungsbeirat des österreichischen Bundeslandes Steiermark hat die Flächen für das sogenannte Sachprogramm Photovoltaik reduziert. Der Bundesverband Photovoltaic Austria kritisiert das. Monatelang hätten die Verhandlungen für das Sachprogramm Photovoltaik (Sapro PV) gedauert, in dem Flächen für Sonnenstromprojekte größer 10 ha ausgewiesen werden. Am Ende sei ein Viertel der ursprünglich angekündigten 962 ha, gestrichen worden. Es stehen also noch 778 ha für die Photovoltaik in der Steiermark ...

