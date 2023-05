Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Minuten um 0,23 Prozent auf 33 387,11 Punkte zu.New York - Nach einem trägen Wochenverlauf sind am Freitag die US-Börsen moderat höher gestartet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Minuten um 0,23 Prozent auf 33 387,11 Punkte zu. Im Wochenverlauf hat er bis dato bei geringen Schwankungen rund 0,9 Prozent eingebüsst. Spiegelverkehrt erging es dem Nasdaq 100, der auf Wochensicht aktuell 1,1 Prozent höher notiert.

