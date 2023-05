München (ots) -"Im Moment ist das sehr bitter!" Diese Aussage von Kai Wissmann steht als Fazit eines starken deutschen Auftritts gegen Weltmeister und Gastgeber Finnland, der aber 4:3 gewinnt. Deutschland belohnt sich nach dem 0:1 gegen Schweden zum Auftakt wieder nicht. "Ich kann mich mit dem Begriff "enttäuscht" nicht so richtig anfreunden. Denn die Mannschaft hat gut gespielt. Sie spielen unglaublich aufopfernd füreinander. Die arbeiten vom 1. Bully weg. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die irgendwo gewinnen mussten. Meine Mannschaft hat stark gekämpft", bilanziert Bundestrainer Harold Kreis und ergänzt: "Wir haben gegen 2 Top-Mannschaften auf Messers Schneide gespielt. Das macht uns nicht Mut, aber zuversichtlich für die kommenden Spiele." Kapitän Moritz Müller findet: " Das klingt wie eine Wiederholung, aber wenn wir so weiterspielen, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben kompakt als Team gut gespielt. Das war auf Augenhöhe mit dem Weltmeister - das war gut." JJ Peterka lobt auch, aber moniert: "Wir schauen immer noch, dass wir es zu schön machen." Kai Wissmann hadert: "Mit ein bisschen mehr Glück können wir auch mit 2 Siegen dastehen." So sind es 2 knappe Niederlagen bei der WM, am Montag (ab 14.30 Uhr live) wartet Gegner USA, der die Deutschen 6:3 im Test vor einer Woche und Finnland zum WM-Auftakt besiegte.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 2. WM-Spiels Deutschland gegen Finnland - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. MagentaSport zeigt die deutschen Spiele und die k.o.-Runde live.Deutschland - Finnland 3:4Deutschland verliert knapp gegen den Weltmeister Finnland. Die deutsche Nationalmannschaft präsentiert sich sehr gut. Der enge Spielverlauf: 0:1, 1:1, 2:1 2:3, 3:4. Fazit der Deutschen: Ganz nah dran, aber nicht am Ziel. Deshalb erklärte Harold Kreis, Bundestrainer Deutschland; anschließend: "Ich kann mich mit dem Begriff "enttäuscht" nicht so richtig anfreunden. Denn die Mannschaft hat gut gespielt. Sie spielen unglaublich aufopfernd füreinander. Die arbeiten vom 1. Bully weg. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die irgendwo gewinnen musste. Meine Mannschaft hat stark gekämpft. Wir haben uns nach vorne gearbeitet. Die Qualität der Spieler beim 4. Tor hat sich abgezeichnet. Es ist schade, da die Mannschaft viel investiert. Wir sind aber auf Kurs, was den Einsatz der Spieler angeht. Unser Powerplay hat funktioniert. Das baut die Jungs auf, daher ist Enttäuschung nicht das richtige Wort... Wir haben gegen 2 Top-Mannschaften auf Messers Schneide gespielt. Das macht uns nicht Mut, aber zuversichtlich für die kommenden Spiele... Die Jungs gegen nicht ins Spiel und denken - wir wollen das eng halten, sondern die wollen gewinnen. Von dem her ist das Resultat schon unbefriedigend."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aG1NTEczMUpCaG02dTBxRUJmOEJPWFhhOS9SRG83RTFwakxFMG9Icm45bz0=Moritz Müller, Kapitän Deutschland: "Das war wieder ein gutes Spiel von uns. Leider haben wir wieder keine Punkte mitgenommen. Das klingt wie eine Wiederholung, aber wenn wir so weiterspielen, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben kompakt als Team gut gespielt. Das war auf Augenhöhe mit einem Weltmeister - das war gut. Wir spielen als Team. Das klappt gut. Jetzt müssen wir nur noch Punkte mitnehmen. Auf dem Niveau machen Kleinigkeiten den Unterschied."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RnBKTTVFTEw1WUIzdkVaamFyQVFOOGErcml1bkl5UzFMTDJ0S0Q0OUgrdz0=JJ Peterka, Torschütze Deutschland: "So knapp dran und dann machen die das Tor und wir kommen nicht mehr hinterher. Wir haben das eine Powerplay im 3. Drittel, wenn wir da mehr draus machen. Wir müssen auch kein Tor schießen, einfach die Jungs in der Zone bisschen dranhalten. Das hätte den Unterschied ausgemacht. Wir schauen immer noch, dass wir es zu schön machen. Es war aber schon besser... Wir wussten, dass das ein schwerer Start wird in die Gruppe. Das ist bitter, aber das müssen wir abhaken."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QmV1YVNGQjkvWExLVGJBcy9MN0JQbUZkaXRiZmtESnhFMFBLWlFKRFRmRT0=Kai Wissmann, Torschütze Deutschland: "Im Moment ist das sehr bitter. Wir müssen versuchen, das Positive zu sehen. Wir hatten in beiden Spielen gegen Gegner, die die Ambition haben Weltmeister zu werden, eine Chance zu gewinnen. Mit ein bisschen mehr Glück können wir auch mit 2 Siegen dastehen... Nach den zwei anstrengenden Spielen tut uns der freie Tag gut. Wir können hier jeden schlagen, das haben wir gesehen, wenn wir unsere beste Leistung zeigen. Ich bin dann auch zuversichtlich, dass die Punkte noch kommen werden."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXlyc2o3Y2VtVExEalBEUGJnSkRVUzZKUDNoN2VsMy9Gc3dRSkdWMVZMUT0=Die Eishockey-WM live bei MagentaSport15. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-USA18. Mai, ab 18.30 Uhr: Dänemark-Deutschland19. Mai, ab 18.30 Uhr: Österreich-Deutschland21. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-Ungarn23. Mai, ab 10.30 Uhr: Deutschland-Frankreich25. Mai, ab 14.30 Uhr: Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale27. Mai: Halbfinalspiele28. Mai: Spiel um Platz drei und Finale