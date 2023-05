Trading-Ideen erkennen, den passenden Einstiegskurs finden und die Trading-Chance nutzen. Das ist die RuMaS Trading-Strategie. Mit Energy Fuels haben wir uns am 07. Mai in den RuMaS Trading-Tipps beschäftigt und das war der Hinweis für unsere Abonnenten: "Der Uranproduzent hat am Freitag ein frisches Kaufsignal geliefert. Für spekulativ orientierte Trader wäre jetzt möglicherweise ein guter Einstiegspunkt." Bis zu 11,15 Prozent Aktiengewinn waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...