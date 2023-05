Ankara - Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan am Sonntag laut ersten Zahlen überraschend klar vorn. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

