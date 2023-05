Das beste Bio-Obst und -Gemüse Deutschlands gibt es in Darmstadt. Der Alnatura Super Natur Markt in der Heidelberger Straße hat die beste Obst- und Gemüseabteilung Deutschlands und wurde dafür am 4. Mai 2023 bereits zum zweiten Mal mit dem "Deutschen Fruchtpreis" in der Kategorie Bio-Märkte ausgezeichnet. Foto © Alnatura Die Jury würdigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...