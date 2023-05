Der neue U-Blox-CEO Stephan Zizala blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Und es könnte positive Überraschungen geben, wie er in einem Interview sagte.Thalwil - Der neue U-Blox-CEO Stephan Zizala blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Und es könnte positive Überraschungen geben, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP sagte. Insgesamt erwartet der neue Firmenchef, der seit Anfang Jahr im Amt ist, trotz des Abwärtstrends in der Halbleiterindustrie auch in diesem Jahr Wachstum. Die globalen Megatrends wie Digitalisierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...