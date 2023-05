Der Energiekonzern BKW hat einen weiteren Auftrag in Deutschland an Land gezogen. Dieser hat einen Wert von über 100 Millionen Euro.Bern - Der Energiekonzern BKW hat einen weiteren Auftrag in Deutschland an Land gezogen. Die zu BKW Infra Services gehörende BKW Anlagentechnik GmbH wird demnach als Generalunternehmerin die Erneuerung und Erweiterung eines Umspannwerks in Baden-Württemberg durchführen. Die Arbeiten am Werk in Oberjettingen sollen die Versorgungssicherheit im Grossraum Stuttgart stärken, wie BKW am Montag...

