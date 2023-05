Ab heute sind die ersten ETPs von Crypto Finance an der Schweizer Börse BX Swiss handelbar.Zürich - Ab heute sind die ersten ETPs von Crypto Finance an der Schweizer Börse BX Swiss handelbar. Die ETPs bieten Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu führenden Krypto-Projekten und ermöglichen Investitionen in die nächste Generation des Internets. Mit den neuen ETPs von Crypto Finance sind bereits 52 ETPs von 14 Emittenten täglich von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr an der BX Swiss handelbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...