Künstliche Intelligenz wird immer öfter auch von Cyberkriminellen eingesetzt. Gemäss Swisscom haben Angriffe mit KI-basierten Methoden zuletzt deutlich zugenommen.Bern - Künstliche Intelligenz wird immer öfter auch von Cyberkriminellen eingesetzt. Gemäss dem «Cyber Security Threat Radar» der Swisscom haben Angriffe mit KI-basierten Methoden zuletzt deutlich zugenommen. Man habe in den letzten Monaten eine stark zunehmende Bedrohung in diesem Bereich beobachtet, heisst es in einer Mitteilung der Swisscom vom Montag. KI-Technologien machten Cyberangriffe von...

Den vollständigen Artikel lesen ...