Europas wichtigste Aktienmärkte sind mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gegangen. Turbulenter ging es hingegen an der Istanbuler Börse zu.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gegangen. Der EuroStoxx 50 gewann am Montagmittag 0,26 Prozent auf 4329,27 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,45 Prozent auf 7448,21 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 stieg um 0,38 Prozent auf 7783,95 Zähler. Turbulenter ging es an der Istanbuler Börse zu. Dort sackte der Leitindex...

