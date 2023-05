Mit einem Kavernenwasserspeicher im Inneren des Bergs ergänzt die EnBW ihr Wasserkraftwerk in Forbach und baut es zu einem Pumpspeicherkraftwerk aus. Der Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG baut das im Nordschwarzwald gelegene Rudolf-Fettweis-Werk zum Pumpspeicherkraftwerk aus. In den kommenden Jahren will das Unternehmen das bestehende Speicher- und Laufwasserkraftwerk in Forbach modernisieren und mit einer Pumpturbine ergänzen. Die Gesamtkosten des Großprojekts liegen bei rund 280 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...