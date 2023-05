Ende der vergangenen Woche war der Eurokurs auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen. Zu Beginn der neuen Handelswoche wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet.Frankfurt - Nach den jüngsten Kursverlusten hat der Euro am Montag im Vormittagsverlauf weiter leicht zugelegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0874 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend und am früheren Montagmorgen. Zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro derzeit recht stabil. Im Vergleich zum Freitagabend und Montagmorgen notiert er unwesentlich verändert bei...

