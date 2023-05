Das Weingut Vina Invina im Maule-Tal in Chile produziert hochwertigen Wein und will in Zukunft dafür Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage nutzen. An der Finanzierung kann man sich ab 100 Euro beteiligen. Die Investmentplattfom Ecoligo hat das neue Photovoltaik-Crowdinvesting Vina Invina I gestartet. Sie sucht Investor:innen, die in eine Photovoltaik-Anlage in Chile investieren wollen. Die Solaranlage mit 85 kW Leistung soll Strom für ein Weingut produzieren. Die Kampagne ist die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...